ABD'nin Gazze riyakarlığı: Trump'ın yardımcısından 'ateşkese rağmen İsrail arada vurabilir' çıkışı

Bunun üzerine İsrail'in başlattığı hava saldırısı sonucu en az iki Filistinli şehit oldu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, saldırılara rağmen ateşkesin süreceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Arada sırada böyle küçük çatışmalar olur. Hamas’ın bir İsrail askeri birliğine saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin buna karşılık vermesini bekliyoruz."