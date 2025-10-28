Yeni Şafak
ABD'nin Gazze riyakarlığı: Trump'ın yardımcısından 'ateşkese rağmen İsrail arada vurabilir' çıkışı

22:5328/10/2025, Salı
Gazze’de saldırılar sürerken ABD’den çelişkili ateşkes açıklaması geldi.
Gazze’de saldırılar sürerken ABD’den çelişkili ateşkes açıklaması geldi.

Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü hava saldırılarına rağmen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ateşkesin devam ettiğini açıkladı. Saldırılarda sivillerin hedef alınması ve bölgedeki can kayıpları sürerken, Vance'in açıklaması sahadaki gerçeklikle çelişti. "Arada sırada böyle küçük çatışmalar olur." diyen Vance, Hamas'ın İsrail askeri birliğine saldırdığını ileri sürerek Tel Aviv'in buna karşılık vermesini beklediğini savundu.

Terör devleti İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırı talimatı verdi.

Bunun üzerine İsrail'in başlattığı hava saldırısı sonucu en az iki Filistinli şehit oldu.

"Saldırılara rağmen ateşkes sürecek"

Kan dökme politikası güden İsrail'in saldırıları sürerken ABD'den 'ikiyüzlü' bir açıklama geldi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, saldırılara rağmen ateşkesin süreceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Arada sırada böyle küçük çatışmalar olur. Hamas’ın bir İsrail askeri birliğine saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin buna karşılık vermesini bekliyoruz."

"Ateşkese bağlıyız"

İsrail'in saldırıları sonrası açıklamada bulunan Hamas ise ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını belirterek, "İsrail'in saldırıları ateşkes anlaşmasının açık ihlalidir." açıklamasında bulundu.



