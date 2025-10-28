Yeni Şafak
İsrail Savunma Bakanı Hamas'ı tehdit etti: Büyük bir güçle karşılık vereceğiz

İsrail Savunma Bakanı Hamas'ı tehdit etti: Büyük bir güçle karşılık vereceğiz

22:4028/10/2025, Salı
AA
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bakan Yisrael Katz adına yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek İsrail ordusunun "büyük bir güçle karşılık vereceği" tehdidinde bulundu. Başbakan Binyamin Netanyahu ise, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdüğü Hamas'ı ağır bedel ödemekle tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Katz adına yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze'de İsrail askerlerine saldırı düzenlediği iddia edildi.

Katz, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ve kırmızı çizgiyi aştığını ileri sürerek İsrail ordusunun
"büyük bir güçle karşılık vereceği"
tehdidinde bulundu.

İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırılara başladı

İsrail, Hamas'ı Gazze'deki esirlerin cesetlerini teslim edemediği için ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Gündüz saatlerinde ise Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Hamas, hareketin Refah'taki olayla bir ilişkisi olmadığını ve İsrail'in ateşkesi bozmak için bahane ürettiğini belirtmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenlediği ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.



