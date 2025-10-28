Yeni Şafak
İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu

21:5828/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
AA
İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal ederek şehrin batısındaki Şifa hastanesinin çevresine hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen saldırılarda aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu 4 kişi yaralanırken, iki Filistinlinin de şehit olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze ile Deyr el-Belah kentlerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Gazze şehrinin batısında Şifa Hastanesinin çevresini ve arka bahçesini füzelerle hedef aldı.

İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Hedef alınan 3 katlı evin
"El-Bena"
ailesine ait olduğu öğrenildi.

"Yaralananlar arasında bebek ve çocuklar da var"

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, hedef alınan evde 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimlerini bombaladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bombaladığı bölgeler, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hat'tın ilerisinde bulunuyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Yerel basın, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini kaydetmişti.



#İsrail
#Gazze
#Ateşkes
