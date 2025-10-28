Pisliklerini Gazze’ye boşaltıyor: İşgalci güç kamyonlar dolusu moloz döküyor

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, elde ettiği bilgilere ve görüntülere dayanarak, işgalci İsrail ordusunun İsrail tarafından Gazze'ye büyük miktarlarda atık, moloz ve özellikle inşaat artığı döktüğünü yazdı. Haberde, yakın zamanda kaydedilen birçok videoda, kamyonların İsrail'den ayrılarak Gazze sınırına yakın bir noktadan inşaat atıklarıyla yüklü halde Gazze'ye girdiğinin görüldüğü belirtildi. Kamyonların Kissufim geçişini kullanarak Gazze'ye yaklaşık 200 ila 300 metre kadar ilerlediği, burada molozları yol kenarına boşalttığı ve ardından boş olarak İsrail'e döndüğü ifade edildi. Habere göre, İsrail tarafında ekskavatörler aynı kamyonlara atıkları yeniden yüklüyor ve süreç tekrarlanıyor.

Gazetenin haberinde, atıkların, savaş sırasında ordunun sınır yakınında güçler için hazırlık noktası olarak hizmet veren düzinelerce üs ve komuta merkezi kurmasının ardından İsrail ordusu tarafından geride bırakılan büyük miktarlarda inşaat molozu ve çöpten oluştuğu kaydedildi. Bu bölgelerde ordunun altyapı çalışmaları yürüttüğü, binaları temizlediği, çitler, yollar ve beton bariyerler inşa ettiği aktarıldı. Haaretz'e konuşan İsrail ordusu subaylarına göre, saha komutanlarının atıkları Gazze'nin içine atma kararı aldığı belirtildi. Bir subayın, özel İsrailli şirketlere ait kamyonların Gazze'ye girmesine ve yüklerini uygun gördükleri yere boşaltmalarına izin verilmesi yönünde emirler verildiğini söylediği ifade edildi. Gazze'de görev yapan ve sınıra yakın kibbutzlardan birinde yaşayan bir askerin Haaretz'e, "Hayatımızın geri kalanı boyunca evlerimizin hemen önünde, Gazze'nin içinde çöp dağları olacak" dediği belirtildi. Haaretz'in konuştuğu askerlere göre komutanlar, yabancı ülkelerin yakında yeniden inşa için Gazze'ye gireceklerini ve İsrail ordusunun bıraktığı atıklarla da ilgileneceklerini cevabını verdi.