Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşgalci İsrail 15’i daha önce serbest bırakılan 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail 15’i daha önce serbest bırakılan 21 Filistinliyi gözaltına aldı

13:0327/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürüyor.
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği baskınlarda, son 2 esir takasında serbest bırakılan 15 kişinin bulunduğu, 21 Filistinliyi gözaltına aldı. Söz konusu kişiler arasında İsrail hapishanelerinde 18 yıldan fazla tutuklu kaldıktan sonra esir takasında serbest bırakılan Hamas'ın lider kadrosundan Şeyh Cemal et-Tavil de bulunuyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin Eriha kentindeki Akabe Cebr Mülteci Kampı’na baskın düzenleyerek, esir takası kapsamında serbest kalan 15 kişiyi yeniden gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, baskın sırasında birçok kişinin darbedildiği ve sorgulanmak üzere bilinmeyen bir yere götürüldüğü kaydedildi.
İsrail ordusu ayrıca Ramallah, El-Halil, Beytüllahim, Nablus ve Tulkerim kentlerinde çok sayıda eve baskın düzenleyerek 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, Hamas hareketinin önde gelen isimlerinden ve eski El-Bire Belediye Başkanı Cemal et-Tavil de yer alıyor.

Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri, Tavil'in Bire kentindeki evine baskın düzenleyerek, çocuklarını kelepçeleyerek darbetti ardından kendisini gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
#Filistin
#İsrail
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Oturduğum ilçede TOKİ 500 bin sosyal konut projesi yoksa il için başvuru yapılır mı?