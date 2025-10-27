İşgalci İsrail 15’i daha önce serbest bırakılan 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği baskınlarda, son 2 esir takasında serbest bırakılan 15 kişinin bulunduğu, 21 Filistinliyi gözaltına aldı. Söz konusu kişiler arasında İsrail hapishanelerinde 18 yıldan fazla tutuklu kaldıktan sonra esir takasında serbest bırakılan Hamas'ın lider kadrosundan Şeyh Cemal et-Tavil de bulunuyor.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.
Gözaltına alınanlar arasında, Hamas hareketinin önde gelen isimlerinden ve eski El-Bire Belediye Başkanı Cemal et-Tavil de yer alıyor.
Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri, Tavil'in Bire kentindeki evine baskın düzenleyerek, çocuklarını kelepçeleyerek darbetti ardından kendisini gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.