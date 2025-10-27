İşgalci İsrail 15’i daha önce serbest bırakılan 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin Eriha kentindeki Akabe Cebr Mülteci Kampı’na baskın düzenleyerek, esir takası kapsamında serbest kalan 15 kişiyi yeniden gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, baskın sırasında birçok kişinin darbedildiği ve sorgulanmak üzere bilinmeyen bir yere götürüldüğü kaydedildi.