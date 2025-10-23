Trump'tan İsrail'e gözdağı: İsrail'in Batı Şeria ilhakı olmayacak

Trump "Batı Şeria'yı ilhak ederlerse, bizi kaybederler. Netanyahu'yu durdurmam gerekiyordu, eğer ben durdurmasaydım dünya onu durduracaktı" açıklamasında bulundu.





'BATI ŞERİA'YI İLHAK EDERLERSE BİZİ KAYBEDERLER'





ABD Başkanı Donald Trump, TIME dergisine verdiği röportajda Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarını kendisinin durduğunu vurgulayan Trum, "Netanyahu'yu ben durdurdum yoksa devam edecekti. Saldırılar yıllarca devam edecekti. Ben onu durdurdum ve ben durdurduğumda herkes bir araya geldi, bu inanılmazdı." ifadelerini kullandı.





Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak girişimiyle ilgili soruyu ile şöyle cevapladı;





"Böyle bir şey olmadı, olmayacak. Olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. İsrail bunu yaparsa ABD'den aldığı tüm desteği kaybeder."





İsrail'in gitgide daha fazla sevilmemeye başladığını belirten Trump, İsrail ordusunun 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırı düzenlemesinin "hata" olduğunu söyledi.





Trump, "İsrail'in Katar'ı vurması hataydı. Netanyahu'yu durdurmam gerekiyordu, eğer ben durdurmasaydım dünya onu durduracaktı" ifadesinde bulundu.





Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceği sorulan Trump, "Evet gideceğim. Biliyorsunuz ki orada Barış Kurulu olacak. Benim de orada başkan olmam istendi. İnanın bana, yapmak istediğim bir şey değildi ama Barış Kurulu çok güçlü bir grup olacak ve Orta Doğu açısından çok fazla güce sahip olacak" sözleriyle yanıt verdi.





İSRAİL MECLİSİ'NDE SKANDAL İLHAK KARARI





İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, dün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.





'NETANYAHU HÜKÜMETİ DESTEKLEMEYECEK'





İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Başbakan Binyanin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Mecliste işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısına destek vermeyeceğini ileri sürdü.





VANCE: APTALCA BİR HAMLE, BANA HAKARET ETTİLER





ABD Başkan Yardımcısı Vance, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken Mecliste ön oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını söylemişti. Vance, Trump yönetiminin politikasının, buna karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirtmişti.











