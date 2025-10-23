Gazze'de can kaybı 68 bin 280'e yükseldi

Yeni Şafak
23/10/2025, Perşembe
IHA
Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saat içinde 14 kişinin cansız bedeninin ve 2 yaralının getirildiği, cenazelerden 13’ünün enkaz altından çıkarıldığı, 1’inin ise İsrail’in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saat içinde 14 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023’ten bu yana ölenlerin sayısının 68 bin 280’e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 89, enkaz altından çıkarılanların sayısının 449, yaralı sayısının da 317 olduğu bildirildi.
İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 280’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 170 bin 375’e ulaştığı aktarıldı.
