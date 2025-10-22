Yeni Şafak
Gazze'de kimlikleri tespit edilemeyen 54 Filistinli'nin naaşı Deyr Belah'a getirildi

16:5622/10/2025, Çarşamba
AA
Gazze Şeridi'nde yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrail tarafından teslim edilen ve kimlikleri tespit edilemeyen 54 Filistinli'nin naaşı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden alındı. Teslim alınan naaşlar Sağlık Bakanlığı ve sivil toplum ekipleri eşliğinde toprağa defnedilmek üzere Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah'taki mezarlığa getirildi.

