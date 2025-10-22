Gazze’de ateşkes ilanından bu yana can kaybı 88’e yükseldi

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail’in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 88’e, yaralı sayısının 315’e ulaştığı kaydedildi. Ayrıca son 24 saatte enkaz altından 4 kişinin cenazesinin çıkarıldığı aktarıldı. Böylece İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 68 bin 234’e, yaralı sayısı ise 170 bin 373’e yükseldi.