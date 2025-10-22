Gazze’de ailelerin teşhis edemediği 54 cenaze toplu mezara defnedildi

İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden ve aileler tarafından teşhis edilemeyen 54 Filistinli cenaze, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deir el-Balah’ta toplu mezara defnedildi.
Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşması kapsamında İsrail’in iade etiği Filistinli cenazelerin teşhis süreci devam ediyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden 54 Filistinli cenaze, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Nasser Hastanesi’nden orta kesimdeki Deir el-Balah kentine götürülerek, toplu mezara defnedildi. Açıklamada, ailelerin cenazeleri teşhis edememesi ve İsrail makamlarının resmi isim listesi vermeyi reddetmesi üzerine defin işlemlerinin gerçekleştiği bildirildi.
"İşkencenin yol açtığı bozulmalar nedeniyle kimlik tespiti mümkün olmadı"
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 10 Ekim’de başlayan ateşkesten bu yana şehit olduğu bildirilen 165 kişinin cenazesini Filistin tarafına teslim etti. Cenazelerin çoğu, ağır işkence ve infaz izleri taşıması nedeniyle aileleri tarafından teşhis edilemedi.