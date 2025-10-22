Yeni Şafak
Gazze’de ailelerin teşhis edemediği 54 cenaze toplu mezara defnedildi

17:4022/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
10 Ekim’de başlayan ateşkesten bu yana şehit olduğu bildirilen 165 kişinin cenazesini Filistin tarafına teslim etti
İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden ve aileler tarafından teşhis edilemeyen 54 Filistinli cenaze, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deir el-Balah’ta toplu mezara defnedildi.

Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşması kapsamında İsrail’in iade etiği Filistinli cenazelerin teşhis süreci devam ediyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden 54 Filistinli cenaze, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Nasser Hastanesi’nden orta kesimdeki Deir el-Balah kentine götürülerek, toplu mezara defnedildi. Açıklamada, ailelerin cenazeleri teşhis edememesi ve İsrail makamlarının resmi isim listesi vermeyi reddetmesi üzerine defin işlemlerinin gerçekleştiği bildirildi.

"İşkencenin yol açtığı bozulmalar nedeniyle kimlik tespiti mümkün olmadı"

Gazze Hükümeti Medya Ofisi Direktörü İsmail Al-Thawabta, iade edilen cenazelerin vücutlarında İsrail tarafından yapılan işkence izleri olduğunu söyledi. Yapılan resmi incelemelerde, bazı tutukluların asılarak ya da yakın mesafeden vurularak infaz edildiğini gösteren kanıtlar bulunduğunu aktaran Al-Thawabta, bu durumun "doğrudan infazları" işaret ettiğini belirtti. İsmail Al-Thawabta
, "Cenazeler yaklaşık 5 gün boyunca tutuldu, bu süre zarfında her biri belgelendi, fotoğraflandı ve kişisel eşyalarıyla birlikte kayıt altına alındı. Ancak işkencenin yol açtığı bozulmalar nedeniyle kimlik tespiti mümkün olmadı"
ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 10 Ekim’de başlayan ateşkesten bu yana şehit olduğu bildirilen 165 kişinin cenazesini Filistin tarafına teslim etti. Cenazelerin çoğu, ağır işkence ve infaz izleri taşıması nedeniyle aileleri tarafından teşhis edilemedi.

#Gazze
#toplu mezar
#cenaze
