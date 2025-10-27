Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 5 evi yıktı

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 5 evi yıktı

18:2327/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İsrail askerleri, Batı Şeria'da "C" bölgesi sayılan alanda yıkım gerçekleştirdi
İsrail askerleri, Batı Şeria'da "C" bölgesi sayılan alanda yıkım gerçekleştirdi

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" kapsamında "C" bölgesi sayılan alandaki Filistinlilere ait 5 evi "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinlilere ait 5 ev ve bazı tarımsal yapıları yerlebir etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Kalkilya’nın doğusundaki Funduk beldesine baskın düzenleyerek, Oslo Anlaşması’na göre
"C"
bölgesi sayılan alanda
"ruhsatsız inşa edildiği"
gerekçesiyle iki katlı 2 evi yıktı.

Eriha kentinde de İsrail ordusu, Merc Gazel köyünde iki evi aynı gerekçeyle yıktı.


Tanıklar ayrıca, Nablus’un doğusundaki Furuş Beyt Decen beldesinde bir evin sakinleri tahliye edildikten sonra yıkıldığını aktardı.

Selfit’in batısındaki Deyr Belut beldesinde ise İsrail iş makineleri,
"C"
bölgesinde yer aldığı gerekçesiyle tarımsal amaçlı kullanılan bir konteyner yapıyı yıktı.
Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan
"İkinci Oslo Anlaşması"
çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan
"A bölgesi"
nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik
"B bölgesi"
nin idari yönetimi Filistin'e
"güvenliği"
İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan
"C bölgesi"
nin
"idare ve güvenliği"
İsrail'e bırakılmıştı.


#İsrail
#Batı Şeria
#Yıkım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut projesinde İstanbul fiyatları ne kadar olacak? İstanbul’da 55, 65 ve 80 metrekarelik TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatı ve ödeme planı