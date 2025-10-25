Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Gazze’de görevlendireceği ilk üst düzey yetkiliyi duyurdu

ABD Gazze’de görevlendireceği ilk üst düzey yetkiliyi duyurdu

10:0525/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Gazze'deki ilk üst düzey yönetici Steven Fagin oldu
Gazze'deki ilk üst düzey yönetici Steven Fagin oldu

ABD yönetimi, halen ABD'nin Yemen Büyükelçisi görevini yürüten Steven Fagin'in, Gazze'deki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinin sivil yöneticisi olarak görevlendirildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının Hamas ve İsrail tarafından kabul edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkes güvenliği ve Gazze planının uygulanması için konuşlandırılacak Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinin lideri Steven Fagin oldu.

Gazze’deki Sivil-Askeri Koordinasyona Yemen Büyükelçisi Liderlik Edecek

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen Büyükelçisi Steven Fagin, Gazze'de ateşkes sürecinde önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor.

2022'den bu yana ABD'nin Yemen Büyükelçisi olan Fagin, Trump'ın 20 maddelik Gazze planının uygulanması amacıyla bu hafta açılan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinin sivil yöneticisi olarak görevlendirildi.

Söz konusu atama kararı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölgeye yaptığı ziyaret esnasında kamuoyuna duyurulurken, kıdemli diplomatın Gazze'deki ateşkes sürecinde aktif rol oynaması bekleniyor.

2020-2021 döneminde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinde ve 2018-2019 döneminde ise Erbil'de görev yapan Fagin, uzun yıllardır bakanlıkta Orta Doğu ile ilgili görevler alan kıdemli diplomat olarak biliniyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) komutasında, İsrail'in güneyinde bu hafta açılan söz konusu merkezin askeri yöneticiliğini de ABD Kara Kuvvetleri Merkez Komutanı General Patrick Frank üstleniyor.




#ABD
#Yemen Büyükelçisi
#Steven Fagin
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 25 Ekim 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları