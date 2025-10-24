Yeni Şafak
Trump'tan Netanyahu'ya İHA'lı önlem: Gazze'yi izletiyor

ABD basını, Trump'ın Netanyahu'nun ateşkesi bozacağından endişe edip çeşitli önlemler aldırdığını kaleme aldı.
ABD basını, Trump'ın Netanyahu'nun ateşkesi bozacağından endişe edip çeşitli önlemler aldırdığını kaleme aldı.

ABD merkezli The New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki anlaşmayı bozacağından endişe duyduğu için şehir üzerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) denetim sağladığını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.

New York Times: Trump Netanyahu'ya güvenmediği için Gazze'yi İHA'larla izletiyor

ABD merkezli The New York Times gazetesi, Amerikan ordusuna ait İHA'ların birkaç gündür Gazze Şeridi'nin üzerinde uçuşlar yaptığını ve ateşkesi denetlediğini yazdı.

Haberde hem İsrail’in hem de Hamas’ın ateşkese uyup uymadığının gözlemlendiği vurgulanırken,
"Trump yönetimi yetkilileri, Netanyahu hükümetinin anlaşmayı bozmaya çalışabileceğinden endişe ediyor."
ifadeleri yer aldı.
NYT'deki "Yetkililer, ABD'nin ateşkesin izlenmesi için Gazze üzerinde insansız hava araçları uçurduğunu açıkladı" başlıklı haber.


