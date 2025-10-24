Yeni Şafak
İsrail basını Netanyahu’ya ateş püskürüyor: 'Gazze’deki Türk Tuzağı'

09:5924/10/2025, Cuma
Gazze'de Türk bayrakları
Türkiye'nin öncülüğünde Gazze'de sağlanan ateşkesin rahatsızlığının devam ettiği İsrail'de medya Netanyahu hükümetini sert bir dille eleştirmeye devam ediyor. İsrail basınında yer alan bir analizde, Netanyahu'nun Gazze'deki başarısızlığının Türk varlığına kapı açtığı belirtildi. Ayrıca bu durumun İsrail için bir 'kabus' olduğu yorumu da yapıldı.

Terör devleti İsrail'de Gazze'de sağlanan ateşkes ve Türk bayraklı yardım ekiplerinin bölgeye gitmesinin yankıları sürüyor.

İsrailli yayın organı
The Times of Israel
, 22 Ekim 2025’te analist Ariel Harkham imzalı
"Gazze’deki Türk Tuzağı"
başlıklı bir köşe yazısı yayınladı.

İsrail Türk bayrağından rahatsız

Harkham, yazısında Başbakan Netanyahu’nun Gazze politikasını sert sözlerle eleştirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgedeki hamlelerinin İsrail’in stratejik varlığını tehdit eder hale geldiğini vurguladı.

Gazze Barış Anlaşması'na müteakip Gazze'de kurulan görev gücü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) her türlü göreve hazır olduklarını duyurmuştu.

Gazze'de Türk bayrağının varlığını "İsrail için felaket bir stratejik hata" olarak niteleyen yazar, bu durumu "İsrail için yeni bir cephe açmak" şeklinde değerlendirdi.

İsrail için kabus senaryosu

İsrailli analist Harkham, Türkiye'yi Gazze'ye getirdiği için Netanyahu politikasını eleştirerek şunları söyledi:

"Tam olarak bakıldığında -1.200 katledilen, kaçırılanlar ve aileleri, 917 İsrail Savunma Kuvvetleri askerinin kutsal fedakarlığı ve İsrail'in en uzun savaşının iki yılında harcanan milyarlar- Gazze'de Türk bayraklarının dalgalanması, tam anlamıyla felaket niteliğinde bir stratejik başarısızlıktır. Başbakan'ı bu düzenlemeye kim zorladı veya ikna ettiyse sorumluluk ona aittir, ancak nihayetinde sorumluluk Pandora'nın kutusunu açan kişiye aittir. Hamas ve İslamcı destekçileriyle ittifak kurmuş, açıkça düşman bir Türkiye'nin İsrail'in güney sınırına yerleşmesine izin vermek, bir ateş çemberini, hatta daha da tehlikeli bir ateş çemberiyle değiştirmek anlamına gelir. En amatör gözlemci bile, bunun Erdoğan ve cihatçı müttefikleri için açtığı binlerce fitne kapısını görebilir."

Türkiye'nin İsrail karşıtlığının artık 'basit bir blöf gibi görünmediği' korkusunu dile getiren yazar, Trump'ın barış planının İsrail için "kabus" olduğunu söyledi ve Türkiye'nin İsrail'in sınırında kalıcı bir unsur haline gelmesini bir an önce engellemek gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

"İran yerine Türkiye'nin gelmesi büyük zarar"

İsrailli analist şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in taktikte başarılı olduğu, ancak stratejide tökezlediği sıklıkla söylenir. Netanyahu, Gazze için savaş sonrası vizyonunu milletten gizledi. Trump'ın barış planı altında ortaya çıkanlar, çözümden ziyade bir kabus gibi görünüyor; İran nüfuzunun yerine Türkiye nüfuzunu getiriyor, cihatçı tehdidi ortadan kaldırmak yerine yeni bir patronun yönetiminde mutasyona uğratıyor. Zarar çoktan verildi. Şimdiki acil soru, İsrail'in ne kadar çabuk ve ne kadar az zararla rotasını değiştirebileceği ve Türkiye'nin güney sınırında kalıcı bir unsur haline gelmesini ne kadar engelleyebileceğidir."


