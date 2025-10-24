İsrail basını Netanyahu’ya ateş püskürüyor: 'Gazze’deki Türk Tuzağı'

Türkiye'nin öncülüğünde Gazze'de sağlanan ateşkesin rahatsızlığının devam ettiği İsrail'de medya Netanyahu hükümetini sert bir dille eleştirmeye devam ediyor. İsrail basınında yer alan bir analizde, Netanyahu'nun Gazze'deki başarısızlığının Türk varlığına kapı açtığı belirtildi. Ayrıca bu durumun İsrail için bir 'kabus' olduğu yorumu da yapıldı.
Terör devleti İsrail'de Gazze'de sağlanan ateşkes ve Türk bayraklı yardım ekiplerinin bölgeye gitmesinin yankıları sürüyor.
İsrail Türk bayrağından rahatsız
Harkham, yazısında Başbakan Netanyahu’nun Gazze politikasını sert sözlerle eleştirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgedeki hamlelerinin İsrail’in stratejik varlığını tehdit eder hale geldiğini vurguladı.
Gazze Barış Anlaşması'na müteakip Gazze'de kurulan görev gücü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) her türlü göreve hazır olduklarını duyurmuştu.
Gazze'de Türk bayrağının varlığını "İsrail için felaket bir stratejik hata" olarak niteleyen yazar, bu durumu "İsrail için yeni bir cephe açmak" şeklinde değerlendirdi.
İsrail için kabus senaryosu
İsrailli analist Harkham, Türkiye'yi Gazze'ye getirdiği için Netanyahu politikasını eleştirerek şunları söyledi:
Türkiye'nin İsrail karşıtlığının artık 'basit bir blöf gibi görünmediği' korkusunu dile getiren yazar, Trump'ın barış planının İsrail için "kabus" olduğunu söyledi ve Türkiye'nin İsrail'in sınırında kalıcı bir unsur haline gelmesini bir an önce engellemek gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
"İran yerine Türkiye'nin gelmesi büyük zarar"
İsrailli analist şu ifadeleri kullandı: