İsrail basını Netanyahu’ya ateş püskürüyor: 'Gazze’deki Türk Tuzağı'

"Tam olarak bakıldığında -1.200 katledilen, kaçırılanlar ve aileleri, 917 İsrail Savunma Kuvvetleri askerinin kutsal fedakarlığı ve İsrail'in en uzun savaşının iki yılında harcanan milyarlar- Gazze'de Türk bayraklarının dalgalanması, tam anlamıyla felaket niteliğinde bir stratejik başarısızlıktır. Başbakan'ı bu düzenlemeye kim zorladı veya ikna ettiyse sorumluluk ona aittir, ancak nihayetinde sorumluluk Pandora'nın kutusunu açan kişiye aittir. Hamas ve İslamcı destekçileriyle ittifak kurmuş, açıkça düşman bir Türkiye'nin İsrail'in güney sınırına yerleşmesine izin vermek, bir ateş çemberini, hatta daha da tehlikeli bir ateş çemberiyle değiştirmek anlamına gelir. En amatör gözlemci bile, bunun Erdoğan ve cihatçı müttefikleri için açtığı binlerce fitne kapısını görebilir."