Terörist İsrail çılgına döndü: Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti

13:5923/10/2025, Perşembe
Galatasaray-Bodo/Glimt maçı öncesi RAMS Park'ta yapılan Filistin koreografisi.
Galatasaray-Bodo/Glimt maçı öncesi RAMS Park'ta yapılan Filistin koreografisi.

Galatasaray taraftarlarının UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yaptığı Filistin koreografisi İsrail'i rahatsız etti. İsrail medyası, “UEFA ceza verecek mi?” diyerek paylaşım yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi Galatasaray taraftarları seremonide yaptığı koreografiyle Filistin'e destek verdi.


Sarı-kırmızılı tribünler, kale arkasında kartonlarla Filistin bayrağını açarken, "Soykırımı durdurun!" mesajını paylaştı. Yapılan bu görsel şölen İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.

TERÖRİST İSRAİL ÇILGINA DÖNDÜ

Israel Hayom gazetesi, Gazze’de yapılan katliama sessiz kalmayan Galatasaray’ı skandal bir paylaşımla hedef gösterdi. Rahatsız olan İsrail medyası, “UEFA ceza verecek mi?” diyerek paylaşım yaptı.




#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Filistin
#İsrail
