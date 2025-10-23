Terörist İsrail çılgına döndü: Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti

Sarı-kırmızılı tribünler, kale arkasında kartonlarla Filistin bayrağını açarken, "Soykırımı durdurun!" mesajını paylaştı. Yapılan bu görsel şölen İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.

Israel Hayom gazetesi, Gazze’de yapılan katliama sessiz kalmayan Galatasaray’ı skandal bir paylaşımla hedef gösterdi. Rahatsız olan İsrail medyası, “UEFA ceza verecek mi?” diyerek paylaşım yaptı.