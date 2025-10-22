Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray tribünlerinden Filistin koreografisi: "Soykırımı durdurun!"

Galatasaray tribünlerinden Filistin koreografisi: "Soykırımı durdurun!"

19:5722/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray taraftarlarının maç öncesi yaptığı koreografi.
Galatasaray taraftarlarının maç öncesi yaptığı koreografi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Bodo/Glimt'i sahasında ağırlayan Galatasaray'da taraftarlar karşılaşma öncesi Filistin'e destek için koreografi yaptı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi.


RAMS Park'ta oynanan mücadele öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Filistin'e destek koreografisi yaptı. Kale arkasında yer alan tribünde Galatasaraylılar, Filistin için “Soykırımı durdurun” pankartı açtı.








#Galatasaray
#Bodo/Glimt
#UEFA
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 22 Ekim: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! İşte Trt1 ve Tabii canlı maç yayını izleme ekranı