Galatasaray tribünlerinden Filistin koreografisi: "Soykırımı durdurun!"

Galatasaray taraftarlarının maç öncesi yaptığı koreografi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Bodo/Glimt'i sahasında ağırlayan Galatasaray'da taraftarlar karşılaşma öncesi Filistin'e destek için koreografi yaptı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan mücadele öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Filistin'e destek koreografisi yaptı. Kale arkasında yer alan tribünde Galatasaraylılar, Filistin için “Soykırımı durdurun” pankartı açtı.
