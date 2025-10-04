Athletic Bilbao'dan Filistin'e büyük destek

İspanyol ekiplerinden Athletic Bilbao, Filistin'e verdiği destekle gündem oldu. Mallorca maçı öncesi tribünlerde Filistin bayrakları dalgalanırken, Gazzeli savaş mağdurları da sahada ağırlandı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Athletic Bilbao'nun Mallorca'yı konuk ettiği maçta Filistin'e büyük destek verildi.
San Mames Stadı’nda İsrail'in soykırım yaptığı Filistinli mağdurların anıldığı bir etkinlik düzenlendi.
Bilbao tribünlerinde Filistin bayrakları açılırken, İsrail aleyhine de tezahüratlar yapıldı.
Gazze'deki soykırımda yaralanan ve tedavi için İspanya'ya giden Filistinliler de maç öncesi saha içine davet edilerek alkışlandı.
Tribünlerin yanı sıra her iki takımın futbolcuları da Filistinlileri alkışladı.