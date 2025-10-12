Yeni Şafak
Dünyaca ünlü kaleciden Filistin tepkisi: ‘TV’de neden yoktu!’

14:2712/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
İspanya La Liga'da Athletic Bilbao'nun Mallorca karşısında oynadığı maç öncesi Filistin'e destek için düzenlenen anlamlı tören, kaleci Unai Simon'un tepkisiyle gündeme oturdu.

İspanya ekibi Athletic Bilbao'nun kalecisi Unai Simon, takımının Mallorca'yı ağırladığı lig maçı öncesi Filistin'e destek vermek amacıyla gerçekleştirilen törenin televizyonda yayınlanmamasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi.


Simon, İspanya basınına yaptığı açıklamada, "Sanırım Athletic Bilbao, mültecileri resmen onurlandıran ilk LaLiga kulübü oldu. Filistin halkıyla dayanışmanın harika bir göstergesiydi. Televizyonda yayınlanmaması gerçekten üzücüydü. 

Çok güzel ve duygusal bir andı. Umarım yaşananların bir an önce çözülmesi açısından faydalı olur. Filistin halkını destekleyici ve saygılı bir törendi. Televizyonda neden gösterilmemiş olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Athletic Bilbao Kulübü, "Soykırımı durdurun" başlığı altında duyurduğu etkinlik kapsamında, maç öncesinde kulübün elçilerinden Honey Thaljieh'e, Bask bölgesindeki bir grup Filistinli mülteciye ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı temsilcilerine atfen bir tören düzenlemişti.

Alkışlarla sahaya giren Thaljieh ve Filistinli mülteciler, tamamen dolu ve Filistin bayraklarının açıldığı tribünlerden gelen "Özgür Filistin" sloganlarına eşlik etmişti.


