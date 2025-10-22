UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Cimbom, 3-1 kazandı.





Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 3, 33. dakikada Victor Osimhen (2) ve 60. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Bodo'nun tek golü 75. dakikada Helmersen'den geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6'ya yüksetti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bodo/Glimt ise 2 puanda kaldı.





Sarı-kırmızılılar, lig aşamasının 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak.





GALATASARAY - BODO/GLİMT İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hauge, Hogh.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3' Temsilcimiz Victor Osimhen ile öne geçiyor! Mario Lemina'nın ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Victor Osimhen yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.

7' Sağ kanattan gelişen atağımızda Leroy Sane ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Victor Osimhen kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Nikita Haikin uzanıyor ve meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

8' Sağ çaprazda topla buluşan Leroy Sane ortasını bir kez daha uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktada gelen topa yükselen Victor Osimhen kafa vuruşunu yapıyor ancak yerden seken topa uzanan kaleci Nikita Haikin gole izin vermedi.

33' Temsilcimiz Victor Osimhen ile farkı ikiye çıkarttı! Savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Victor Osimhen kalaciyi de geçerek topu yerden filelerle buluşturdu: 2-0.

İKİNCİ YARI

53' Bodo/Glimt gole çok yaklaştı! Kasper Högh'ün pası ile penaltı noktasında topla buluşan Sondre Auklend vuruşunu yaptı ancak savunmamızda Abdülkerim Bardakcı araya girmeyi başardı.

54' Victor Osimhen topla birlikte ceza sahasına giriyor ve pasını arkadaşı Yunus'a gönderdi. Yunus dönerek penaltı noktasının gerisine hareketlenen Leroy Sane'yi gördü. Tecrübeli oyuncu yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci yere yatarak açıyı kapattı.

60' Sağ çaprazda yaptığımız yoğun presle topu kapıyoruz ve Yunus ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı. Kaleciden seken topu tekrar kontrol eden Yunus yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 3-0.

75' Ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Fredrik Bjorkan son çizgiye inmeden ortasını altıpas alanına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Andreas Helmersen kafa vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.





GALATASARAY - BODO/GLİMT MAÇ SONUCU





GALATASARAY - BODO/GLİMT MAÇ ÖZETİ

MAÇTAN NOTLAR

DAVINSON SANCHEZ GERİ DÖNDÜ

Galatasaray’ın 29 yaşındaki Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Bodo/Glimt maçıyla takıma geri döndü. Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla RAMS Başakşehir maçında cezası sebebiyle forma giyemeyen Sanchez, bir maç sonra formasına kavuştu.





22 YABANCI BASIN MENSUBU TAKİP ETTİ

Galatasaray’ın Bodo/Glimt’i konuk ettiği karşılaşmaya yurt dışı basını da ilgi gösterdi. Norveç ve Avrupa’dan 22 basın mensubu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.





UEFA GENÇLİK LİGİ’NDE KAZANAN GALATASARAY

Galatasaray ve Bodo/Glimt’in U19 takımları, UEFA Gençlik Ligi’nin 3’üncü haftasında karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 kazandı. Bu sonuçla Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı. Bodo/Glimt ise 0 puanda kaldı.





GALATASARAY’DAN FİLİSTİN’E DESTEK KOREOGRAFİSİ

Galatasaray - Bodo/Glimt maçı öncesi Filistin halkına destek olmak için kuzey tribününde ‘Stop The Genocide (Soykırımı Durdurun)’ koreografisi yaptı. Ayrıca Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, ‘Kahrolsun İsrail, Filistin’e özgürlük’ sloganları atarak Filistin’e destek oldu.







