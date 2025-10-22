UEFA Şampiyonlar Ligi 3. maçında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti. RAMS Park'taki yoğun ıslığa dayanamayan Norveç ekibinde teknik direktör Kjetil Knutsen'in son hali dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı.
RAMS Park'taki mücadele kapalı gişe oynandı. Tribünlerdeki desteğiyle itici güç olan sarı-kırmızılılar, rakip takım futbolcuları ve teknik ekibine zor anlar yaşattı.
Yüksek desibele dayanamayan Norveç ekibinde teknik direktör Kjetil Knutsen'in maçtaki görüntüsü dikkat çekti.
İlk düdüğün ardından Kjetil Knutsen'in Galatasaray maçını kulak tıkacı ile takip ettiği, ilerleyen dakikalarda ise çıkardığı görüntülendi.