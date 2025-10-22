Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - Bodo maçına damga vuran an: Kulak tıkacıyla maçı takip etti

Galatasaray - Bodo maçına damga vuran an: Kulak tıkacıyla maçı takip etti

20:1522/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. maçında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti. RAMS Park'taki yoğun ıslığa dayanamayan Norveç ekibinde teknik direktör Kjetil Knutsen'in son hali dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı.

RAMS Park'taki mücadele kapalı gişe oynandı. Tribünlerdeki desteğiyle itici güç olan sarı-kırmızılılar, rakip takım futbolcuları ve teknik ekibine zor anlar yaşattı.

Yüksek desibele dayanamayan Norveç ekibinde teknik direktör Kjetil Knutsen'in maçtaki görüntüsü dikkat çekti.

İlk düdüğün ardından Kjetil Knutsen'in Galatasaray maçını kulak tıkacı ile takip ettiği, ilerleyen dakikalarda ise çıkardığı görüntülendi.

#Galatasaray
#Bodo/Glimt
#Kjetil Knutsen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2026? 4A, 4B, 4C emekli maaşları tahmini zam oranları hesaplama