Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Mısır'da Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşaması görüşüldü

Mısır'da Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşaması görüşüldü

21:4923/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Hamas ve Fetih hareketlerinden heyetler Mısır'da ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüştü
Hamas ve Fetih hareketlerinden heyetler Mısır'da ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüştü

Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının görüşülmesi için Hamas ve Fetih Hareketi heyeti görüşmeler için Mısır'da bir araya geldi. Yapılan görüşmede ateşkesin ikinci aşaması ve ateşkes sonrası Gazze'deki durum ele alındı.

Fetih ve Hamas hareketlerinden heyetler, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere Mısır'da bir araya geldi.

Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması aksaklıklara ve ihlallere rağmen devam ederken ikinci aşamasına ilişkin görüşmeler de sürüyor.

Bu bağlamda, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye liderliğindeki Hamas heyeti ile Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferac liderliğindeki Fetih Hareketi heyetleri Mısır'da bir araya geldi.

Mısır'da yayın yapan
"Kahire el-İhbariyye (Al Qahera News)"
televizyonunun haberine göre, heyetler, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını ve Gazze'de ateşkes sonrası durumu görüştü.

İlk aşamada karşılıklı esir takası yapıldı

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı.

Bu aşamada ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması, sarı hatta çekilmesi ve insani yardım girişlerine de izin vermesi gerekiyordu.

Ancak İsrail defalarca ateşkesi ihlal etti ve düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den 20 Ekim'e kadarki süre zarfında Gazze Şeridi'ne girmesi gereken 6 bin 600 tırdan da sadece 986'sının girişine izin verdi.

Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında ise Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'ye uluslararası bir barış gücü konuşlandırılması, geçici bir yönetim kurulması ve yeniden imar gibi maddeler öne çıkıyor.



#Fetih
#Hamas
#Ateşkes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Küresel devlerden altın uyarısı geldi: Altın fiyatları yükselecek mi? İşte Ons altın için dikkat çeken tahmin