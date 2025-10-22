Gazze’deki ateşkes muhafaza edilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri es-Sabah’ın ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen törende iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imza altına alındı. İmzalanan anlaşmalar arasında, Türkiye ile Kuveyt arasındaki “Deniz Taşımacılığı Anlaşması”, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuveyt İçişleri Bakanlığı arasında “Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Fahad Yusuf Saud el-Sabah tarafından imzalandı. Enerji alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı, Maliye Bakan Vekili ve Ekonomik İşler ile Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem tarafından imzalandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) arasında “doğrudan yatırım teşviki” alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imza altına alındı.