Gazze’deki ateşkes muhafaza edilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ilk ayağı olan Kuveyt’i ziyaret etti. Kuveyt Emiri El-Sabah ile bir araya gelen Erdoğan, ikili ilişkileri ve Gazze’deki insani durumu ele aldı. Erdoğan, “Gazze’de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazası kritik önem taşıyor. Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart. Bu konuda İslam dünyasının ortak duruş sergilemesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan 3 günlük Körfez turunun ilk durağı Kuveyt’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. “TRK” uçağıyla saat 12.30’da Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na inen Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Törende, Kuveyt Bayındırlık Bakanı Dr. Nora Mohammad Al-Mashaan, Savunma Bakanı Abdullah Ali Al Sabah, diğer bakanlar ve üst düzey yetkililer ile Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçiliği mensupları hazır bulundu.
GENİŞ BİR HEYET EŞLİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın da aralarında bulunduğu geniş bir heyet eşlik etti.
İLİŞKİLER GELİŞTİRİLMELİ
Törenin ardından Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin yapılacağı Bayan Sarayı’na geçti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kuveyt arasındaki yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii işbirliklerinin stratejik önem taşıdığı vurgulandı. Erdoğan, iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin geliştirilmesi yönünde güçlü bir iradeye sahip olduklarını belirtti.
ORTAK DURUŞ SERGİLENMELİ
Erdoğan ayrıca, Körfez İşbirliği Konseyi Dönem Başkanı Kuveyt’in bölgesel istikrar için yürüttüğü çabaları memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşmasının ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Gazze’deki gelişmelere de değinen Erdoğan, “Gazze’de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazası kritik önem taşıyor. Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart. Bu konuda İslam dünyasının ortak duruş sergilemesi büyük önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması konusundaki kararlılığını yineleyerek, “Suriye halkının geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istiyoruz” dedi.
Erdoğan, Kuveyt'teki temaslarını tamamlayarak Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.
4 anlaşma imzalandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri es-Sabah’ın ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen törende iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imza altına alındı. İmzalanan anlaşmalar arasında, Türkiye ile Kuveyt arasındaki “Deniz Taşımacılığı Anlaşması”, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuveyt İçişleri Bakanlığı arasında “Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Fahad Yusuf Saud el-Sabah tarafından imzalandı. Enerji alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı, Maliye Bakan Vekili ve Ekonomik İşler ile Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem tarafından imzalandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) arasında “doğrudan yatırım teşviki” alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imza altına alındı.
Emine Erdoğan Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Kuveyt ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, ülkedeki programları kapsamında Al Salam Sarayı'na geldi. Sarayın müze bölümünü gezen Emine Erdoğan, müzenin mimarisi, yapılış süreçleri ve Irak'ın işgalinden sonra sarayın yeniden inşasına ilişkin bilgi aldı, sarayı ziyaret eden önemli devlet adamlarının fotoğraflarını inceledi. Ziyaretinin ardından NSosyal hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Kuveyt ziyaretimiz vesilesiyle kültürel mirası, modern müzecilik anlayışıyla buluşturan Al-Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret ettim. Bu müstesna yapı, Kuveyt'in kurumsal hafızasını geleceğe aktaran önemli bir merkez. Hem sarayın hem de ülkenin zengin tarihiyle ilgili önemli bilgiler edinmekten memnuniyet duydum" ifadelerine yer verdi.
Doha’da kritik görüşme
- İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesle ilgili süreç devam ederken Katar’ın başkenti Doha’da kritik bir görüşme gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Doha'da, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede ateşkes sonrası yaşanan gelişmelerin yanı sıra Gazze’deki insani durum ve yeniden yapılanma gibi konuların ele alındığı ifade ediliyor.