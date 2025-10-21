Emine Erdoğan Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti

Emine Erdoğan Kuveyt'te
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan, Kuveyt'te ziyaret ettiği Al-Salam Sarayı Müzesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğa
n NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda,
"Kuveyt ziyaretimiz vesilesiyle kültürel mirası, modern müzecilik anlayışıyla buluşturan Al-Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret ettim. Bu müstesna yapı, Kuveyt'in kurumsal hafızasını geleceğe aktaran önemli bir merkez. Hem sarayın hem de ülkenin zengin tarihiyle ilgili önemli bilgiler edinmekten memnuniyet duydum" i
fadelerine yer verdi.
