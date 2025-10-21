Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te: Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyareti kapsamında gittiği Kuveyt'te resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirileceği Bayan Sarayı'na hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e gitti. Erdoğan, 'TRK' uçağıyla sabah saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'ndan Kuveyt'e hareket etti. Havalimanından Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı.
Resmi törenle karşılandı
12.30'da Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.
Törende; Kuveyt Bayındırlık Bakanı Dr. Nora Mohammad Al-Mashaan, Savunma Bakanı Abdullah Ali Al Sabah, bakanlar, Kuveytli yetkililer ve Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçiliği görevlileri hazır bulundu.
İkili ve heyetler arası görüşmeler yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirileceği Bayan Sarayı'na hareket etti.
Erdoğan'ın, görüşmeler ve iki ülke arasında imzalanacak anlaşmalar sonrasında Kuveyt Emiri'nin vereceği resmi yemeğe katılması bekleniyor.
Erdoğan ve Kuveyt Emiri, resmi törenin ardından görüşmeye geçti.
Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’a Togg hediye etti.