Üç gün sürecek Körfez turu başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'e gitti

09:5621/10/2025, Salı
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendisini uğurlamaya gelenleri selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21-22-23 Ekim tarihlerinde Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan Körfez turuna başladı. Resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e hareket eden Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendisini uğurlamaya gelenleri selamladı. Görüşmelerin ana gündemini Gazze’deki gelişmeler ve ateşkes süreci oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Erdoğan, bugün başlayan Körfez turu kapsamında Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret edecek. Ziyaretlerin ana gündeminde ise Gazze’deki insani durum ve ateşkes süreci yer alacak.


Türkiye’nin öncülüğünde Mısır’da imzalanan ateşkesin korunması ve insani yardımların kesintisiz sürdürülmesi, görüşmelerin odak noktası olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk durağı Kuveyt olacak ve burada bölgesel gelişmeler ile Gazze’deki son durum ele alınacak.



Yeni iş birliği adımları atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turunda; savunma sanayii, enerji ve yatırım alanlarında da iş birliğini derinleştirecek yeni adımların atılması hedefleniyor.


Erdoğan, ilk durağı olan Kuveyt'te, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El-Sabah ile bir araya gelecek. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze’deki insani durum, yardımların koordinasyonu ve ateşkes sürecine destek konuları ele alınacak.


Ayrıca Türkiye ve Kuveyt arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi de gündemde olacak.



İkinci durak Katar

Erdoğan, Kuveyt temaslarının ardından Katar’a geçecek. Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayında İsrail’in Doha’daki saldırısının ardından Katar’a destek ziyareti gerçekleştirmişti.



Son durak Umman

Körfez turunun son durağı Umman olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelecek. Görüşmede, ekonomik iş birliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

