ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Gazze'deki ateşkesin güçlendirilmesi Trump'ın en önemli önceliği

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin güçlendirilmesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın "en önemli önceliği" olduğunu ifade etti.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi’nde bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Rubio, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazze'de varılan ateşkese işaret eden Rubio, "Önümüzde daha çok iş var, ancak bu konuda kendimizi çok olumlu hissediyoruz. İyi bir ilerleme kaydediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gazze’de varılan ateşkesin ABD Başkanı Trump için "en önemli öncelik” olduğunu vurgulayan Rubio, Başkan Trump’ın bu bağlamda Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in ardından Başkan Yardımcısı JD Vance ile kendisini görevlendirdiğini hatırlattı.

Netanyahu ise İsrail'in güvenlik sorunları olduğunu ileri sürerek hem söz konusu zorlukları aşmak hem de fırsatları değerlendirmek için birlikte çalışabileceklerini söyledi.​​​​​​​



