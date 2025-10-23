Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Gazze'deki ateşkesin güçlendirilmesi Trump'ın en önemli önceliği

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Gazze'deki ateşkesin güçlendirilmesi Trump'ın en önemli önceliği

22:4923/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze’deki ateşkesin güçlendirilmesinin Donald Trump’ın en önemli önceliği olduğunu belirterek, bu süreçte kendisinin de görevlendirildiğini açıkladı. Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından, ateşkes konusunda olumlu ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin güçlendirilmesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın "en önemli önceliği" olduğunu ifade etti.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi’nde bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Rubio, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazze'de varılan ateşkese işaret eden Rubio, "Önümüzde daha çok iş var, ancak bu konuda kendimizi çok olumlu hissediyoruz. İyi bir ilerleme kaydediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gazze’de varılan ateşkesin ABD Başkanı Trump için "en önemli öncelik” olduğunu vurgulayan Rubio, Başkan Trump’ın bu bağlamda Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in ardından Başkan Yardımcısı JD Vance ile kendisini görevlendirdiğini hatırlattı.

Netanyahu ise İsrail'in güvenlik sorunları olduğunu ileri sürerek hem söz konusu zorlukları aşmak hem de fırsatları değerlendirmek için birlikte çalışabileceklerini söyledi.​​​​​​​


#ABD
#Binyamin Netanyahu
#Donald Trump
#Gazze Şeridi
#Marco Rubio
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Kura listesi ve sorgulama ekran