Washington Post İsrail'in saldırılarını tekrar gündeme taşıdı

İsrail'in Gazze'de yerel gazetecilerin bulunduğu Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırı, Washington Post gazetesi tarafından tekrar gündeme taşındı. Saldırıya ilişkin yapılan haberde, Nasır Hastanesi'ne İsrail güçleri tarafından pervasızca hedef alma örüntüsüne uyulduğu değerlendirmesi yapıldı. Gazetecileri Koruma Komitesi Genel Müdürü Jodie Ginsberg yaptığı açıklamada, "Son 24 yıldır İsrail'de hiçbir vakada hiç kimse bir gazetecinin öldürülmesinden sorumlu tutulmadı." ifadelerini kullandı.
ABD'de Washington Post (WP) gazetesi, Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesle birlikte insan hakları grupları ve basın özgürlüğü savunucularının, 5 gazeteci ile 20 sağlık çalışanı ve sivilin hayatını kaybettiği İsrail’in 25 Ağustos’taki Nasır Hastanesi saldırısıyla ilgili hesap verilebilirlik çağrılarına işaret etti.
"İsrail öncülüğündeki cinayet soruşturmaları ne şeffaf ne de bağımsızdır"
Haberde, Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin sağlanmasıyla birlikte hak grupları ve basın özgürlüğü savunucularının, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yapılabilecek yeni başvurular dahil, İsrail için hesap verebilirlik çağrılarını iki katına çıkarmayı planladıklarına dikkat, çekildi.
İsrail ordusu, Nasır Hastanesini hedef almıştı
İsrail ordusu, 25 Ağustos'ta, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Birinci saldırıdan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, canlı yayın kameralarının bu anları kaydettiği sırada ikinci saldırı gerçekleşmişti. Bölgeden gelen görüntüler, basın örgütleri ve uluslararası toplumdan tepki toplamıştı.
Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.