Kassam Tugayları bugün bulunan bir İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini duyurdu

Kassam Tugayları bugün bulunan bir İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini duyurdu

22:3617/10/2025, الجمعة
AA
Kızılhaç ve Filistinli ekipler, Han Yunus'ta ölen İsrailli esirlerin cenazelerini arıyor
Kızılhaç ve Filistinli ekipler, Han Yunus'ta ölen İsrailli esirlerin cenazelerini arıyor

Kassam Tugayları, esir takası anlaşması kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında ulaşılan İsrailli esirin cesedinin bugün saat 23.00'da Kızılhaç heyetine teslim edileceğini ifade etti. İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 120 Filistinlinin cenazesini iade etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde yapılan aramalar neticesinde bugün bulunan İsrailli esire ait bir cesedi daha saat 23:00 dolaylarında teslim edeceğini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, bugün yapılan çalışmalar sırasında bir İsrailli esirin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bulunan cesedin bugün saat 23:00 dolaylarında Gazze Şeridi'nde Kızılhaç heyetine teslim edileceği ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun esirin cesedini almak için hazırlık yaptığını, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim edeceği cesedin ordu tarafından alınıp İsrail'e getirilmesinin gece yarısını bulacağı aktarıldı.

Hamas, şu ana kadar 10 ceset teslim etmişti. Teslim edilen 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü. Böylece 28 ölü esirden 19'u Gazze Şeridi'nde kalmıştı.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 120 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.



