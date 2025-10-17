İsrail: Refah geçişi muhtemelen bu pazar günü açılacak

Saar, Refah geçişinin muhtemelen bu pazar günü açılacağını belirterek, “Gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) ve bildiğim kadarıyla Filistinlilerin kendisiyle de koordineli olarak yürütülüyor. Bu nedenle muhtemelen bu pazar günü açılacak. Umarım açılır ve bunun mümkün olması için her şey yapılır. Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması, ABD Başkanı Donald Trump planının temel unsurlarıdır ve uygulanmalıdır" İfadelerini kullandı.