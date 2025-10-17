İsrail ateşkesi yokuşa sürüyor: Soykırım için bahane peşinde

Hamas Hareketi, işgalci İsrail ordusunun iki yıl süren vahşi bombardımanlarında ölen İsrailli esirlerin cesetlerini teslim etmeye devam ediyor. 9 Ekim’de ilan edilen ateşkes kapsamında dün, 2 esirin cesedi Kızılhaç aracılığıyla İsrail’e teslim edildi. Bununla birlikte Gazze’den teslim edilen İsrailli esirlere ait toplam ceset sayısı 12'ye ulaştı. Buna karşılık İsrail tarafı, bir taraftan Hamas'ı süreci geciktirmekle itham edip savaşı yeniden başlatma tehdidi savururken, diğer yandan sınır kapılarını açmayarak, saldırılarını sürdürerek ve çetelere destek vererek anlaşmanın uygulanmasını akamete uğratıyor.

SOYKIRIMA DÖNME TEHDİDİ

Axios’ta yer alan haberde, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, ateşkes anlaşmasına aracı olan ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Vitkoff ve eski Başkan Yardımcısı Jared Kushner’e, “Hamas’ın meseleyi ağırdan aldığını ve ateşkes anlaşmasına uymaması halinde savaşın yeniden başlayacağını” söylediğini aktardı. İsrail Savunma Bakanlığı’ının açıklamasında, Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın orduya Hamas’ın anlaşmayı uygulamaması halinde yeniden savaşmak için kapsamlı bir plan hazırlama talimatı verdiği bildirildi.

REFAH HÂLÂ AÇILMADI

Ateşkes anlaşması kapsamında takiben sınır kapılarının hemen açılarak insani yardımlara izin verilmesi gerekiyor ancak İsrail tarafı bir hafta geçmesine rağmen Refah Sınır Kapısı'nı hâlâ açmadı. İsrail açıklamasında, sınır kapısının şimdilik sadece yolcu geçişlerine açık olduğu ve insani yardımlar için ne zaman açılacağının yakında ilan edileceği belirtildi.

ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail’in ihlalleri yalnızca Refah Sınır Kapısı'yla sınırlı kalmıyor. Dün, sabah saatlerinde İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin Gazze’nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesimindeki El-Bureyc Kampı’nda Filistinlilere ateş açması sonucu toplam 3 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafının açıklamasında, İsrail ordusunun çeşitli noktalarda düzenlediği saldırılarda 24 saatte 29 Filistinlinin öldüğü, 10 Filistinlinin yaralandığı bilgisi verildi.

ÇETELERİ HİMAYE EDİYOR

İşgalci İsrail ordusunun Han Yunus ve El-Bureyc Kampı gibi bölgelerde sivillere yönelik saldırıları, işgal askerlerinin ateşkesin ön gördüğü gibi “Sarı Hat”ta çekilmediğini gösteriyor. Bununla birlikte İsrail tarafından silahlandırılarak desteklenen Gazze’deki çeteler de Filistinli direniş gruplarına karşı çatışmalara girişiyor. Gazze’deki en büyük çetenin başı olan Yaser Ebu Şebab, önceki gün İsrail ordusunun işgali altındaki Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesinde görüntülenmişti.

İNSANİ DURUMDA İYİLEŞME YOK

Öte yandan, ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen İsrail’in ihlalleri nedeniyle Gazze’deki insani durumda iyileşme görülmüyor. Dün, Gazze’deki Şifa Hastanesi bahçesinde El-Cezire televizyonuna açıklamalarda bulunan Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Burş, İsrail ordusunun iki yıl boyunca Gazze’deki 38 hastaneyi tamamen tahrip etmesi ve ateşkes sonrası insani yardımlara hâlâ izin vermemesi nedeniyle genel sağlık durumunda bir gelişme olmadığını söyledi. Gazze’de, 170 bin yaralı olduğunu ve bunlara yardım için 400 bin cerrahi ameliyata ihtiyaç duyulduğunu belirten El-Burş, İsrail’in sınırları açmaması nedeniyle bu ameliyatlar için gerekli ekipman ve ilaçların ulaştırılamadığını kaydetti. El-Burş, Gazze’deki 17 bin yaralı ve hastanın tedavi için acilen başka ülkelere götürülmesi gerektiğine de işaret ettiği açıklamasında, İsrail’in sınır kapılarını açmaması nedeniyle bu hastaların da tedavi olamadığını sözlerine ekledi.

Trump: Hamas cesetleri arıyor

İsrail’in savaşı yeniden başlatma tehditlerinin ardından CNN’e açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın esirlerin bulunması için çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, "Bu korkunç bir süreç ama kazmaya devam ediyorlar. Çok sayıda ceset buluyorlar. Bu cesetlerin bazıları enkazın altında. Enkazı kaldırmak zorundalar" dedi. CNN’e açıklamalarda bulunan ABD’li üst düzey hükümet yetkilileri de, ateşkeste canlı esirlerin tesliminden sonra ikinci aşamaya geçildiğini ancak Gazze’deki zorlu koşullar nedeniyle ölü esirlerin tesliminin gecikebileceğini söyledi.











