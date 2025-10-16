Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bakan Fidan 3 ülkeyi işaret etti: İsrail rahat durmaz, saldırabilir

Bakan Fidan 3 ülkeyi işaret etti: İsrail rahat durmaz, saldırabilir

08:0216/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti MKYK toplantısında sunum yaptı. Fidan, İsrail'in Gazze'deki ateşkese rağmen rahat duracak bir ülke olmadığını söyleyerek, "Yönünü tekrar Lübnan'a, Suriye'ye ve İran'a çevirebilir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında Gazze'de kurulması planlanan uluslararası görev gücü hakkında konuştu. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, "Macron, 'Görev gücüne asker verir misiniz?' diye sordu. Ben de 'Niye vermeyelim?' dedim. Gazze'de kurulacak askeri mekanizmaya dahil olabiliriz. Burada önemli olan hangi şartlarda orada bulunacağımız." dedi.


ERDOĞAN: KIRILGAN DA OLSA BÖLGEDE BİR GÜVEN İKLİMİ OLUŞTU

Bölgenin imarı dahil Gazze'de daha yapılacak çok iş olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu. Sorun çözüldü gözüyle bakmamak gerekiyor. Asıl olması gereken bu değil fakat bir nebze nefes aldırır. Bunu sadece 'ateşkes imzaladılar' diyerek küçümsemek kimsenin haddi de hakkı da değildir. Biz deklarasyondaki iradenin sonuna kadar arkasında duracağız. Tüm aksaklıklara rağmen 350'ye yakın TIR'ımız Gazze'ye giriş yaptı. 400'den fazla TIR'ımız ise giriş için bekliyor. Başta dünya ve İslam ülkeleri olmak üzere hem ülke olarak hem millet olarak hem de parti olarak bizim büyük sorumluluğumuz var. Gazze'deki soykırımın unutulmayacağından emin olmalıyız. Bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.




ERDOĞAN: BİRBİRİMİZE SARILMALIYIZ

Muhalefetin kutuplaştırıcı tavrı hakkında da yorum yapan Erdoğan, "Belediyelerdeki yolsuzluklar bir bir ortaya dökülüyor. Bunlar ortaya çıktıkça muhalefet kutuplaşmayı artırıyor. Birlik ve beraberliğimizi sekteye uğratmayalım, güçlü olalım. Önümüzdeki süreç daha çetin olacak." değerlendirmesini yaptı.


FİDAN: İSRAİL RAHAT DURMAYACAK

Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir sunum yaptı. Fidan, İsrail askerinin Gazze'den 3 aşamalı çekilme planını harita üzerinden MKYK üyelerine anlattı. Bölge için İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin sürmesi gerektiğinin altını çizen Fidan, ABD ile irtibatın kesilmemesi gerektiğini vurguladı. İsrail askerinin 3 aşamalı çekilme planını harita üzerinden anlatan Fidan, "İsrail, Gazze'deki sakinlikten sonra potansiyel olarak rahat duracak bir ülke değil. Yönünü tekrar Lübnan'a, Suriye'ye ve İran'a çevirebilir. Gazze'de ilk aşama esir takasından sonra gerçekleşti. Üçüncü çekilme uluslararası görev gücü bölgeye yerleştikten sonra olacak. Adil bir sistem olacaksa Türkiye orada olmalı." değerlendirmesini yaptı. Ayrıca Fidan, Suriye'de SDG'nin yakından takip edildiğini kaydetti.



#hakan fidan
#dışişleri bakanlığı
#mkyk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araştırma ortaya koydu: Türkiye’de iş hayatının en mutsuz mesleği belli oldu! Sonuç herkesi şaşırttı