Bakan Fidan 3 ülkeyi işaret etti: İsrail rahat durmaz, saldırabilir

Bölgenin imarı dahil Gazze'de daha yapılacak çok iş olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu. Sorun çözüldü gözüyle bakmamak gerekiyor. Asıl olması gereken bu değil fakat bir nebze nefes aldırır. Bunu sadece 'ateşkes imzaladılar' diyerek küçümsemek kimsenin haddi de hakkı da değildir. Biz deklarasyondaki iradenin sonuna kadar arkasında duracağız. Tüm aksaklıklara rağmen 350'ye yakın TIR'ımız Gazze'ye giriş yaptı. 400'den fazla TIR'ımız ise giriş için bekliyor. Başta dünya ve İslam ülkeleri olmak üzere hem ülke olarak hem millet olarak hem de parti olarak bizim büyük sorumluluğumuz var. Gazze'deki soykırımın unutulmayacağından emin olmalıyız. Bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.