AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özel'e 'Gazze' tepkisi: Keşke İspanya gibi durabilseydi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK gündemine dair açıklamalarda bulundu.





Çelik'in açıklamaları şöyle;





Nihai çözüm son tahlilde bir Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulmasından başka çözüme gidecek bir yoktur.





Esasında bilenler çok iyi bilir ki Ortadoğu sorunudur. Filistin meselesi çözülmeden Ortadoğu'da diğer meselelerin de çözülmesi mümkün değildir. Filistin meselesinin çözüldüğü dediğimiz noktaya ulaşabilmek için de başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız egemen bir Filistin Devletinin kurulmasından başka çözümün yegane çerçevesidir, tanımıdır.





Tabi o günden bugüne çok sayıda insan hayatını kaybetti. Gazze'deki kardeşlerimizin de bir nebze de olsa soluk alması ateşkesin sağlanması tutukluların serbest bırakılması şeklinde takasın gerçekleşmesi suretiyle dün ve bugün Gazze'ye en yüksek miktarda insani yardımın girmesi mümkün olmuştur.





Tabi ki bu insani yardımın girmesi son derece kıymetlidir. Ama bütün bir tabloya baktığımızda bunun yeterli denilebilecek bir durum olmadığının farkındayız. Gidilecek çok yol vardır.





Gelinen nokta itibarıyla bundan sonrasında kalıcı barışın sağlanması yolunda ilerlemenin yolu açılmıştır.





Terörsüz Türkiye süreci





Suriye'de SDG ve benzeri yapılardan gelen yaklaşımlar çerçevesinde de bu sürecin herhangi bir şekilde aksatılmasına da rayından çıkarılmasına ya da sabote edilmesine karşı duracağımızı ifade etmek isterim.





Gündemle ilgili konuda odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin tamamlanmasıdır. Bunun bütün şube ve uzantılarıyla hayata geçmesidir. Onun dışında başka gündemler eklenmesi bu gündeme zam yapılması sürecin sağlıklı işlemesine karşıt yaklaşımlardır.





"Sayın Bahçeli'ye şükranlarımızı iletiyoruz"





Sayın Devlet Bahçeli'nin biliyorsunuz hibe ettiği bir arsa üzerinde Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın belki en büyük cemevi yapıldı ve açılışı gerçekleştirildi. Bu birliğimiz beraberliğimiz bölgedeki bir takım gelişmelere verdiğimiz cevaplar bakımından son derece anlamlı bir açılış oldu. Sayın Bahçeli'ye buradan şükranlarımızı iletiyoruz.





Özel'e tepki





Öte yandan, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak yalnızca magazin düzeyinde değerlendirilebilecek, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bazı yaklaşımların üretilmeye çalışıldığını da görüyoruz.





Bu derece politik magazinin, bir siyasi partinin genel başkanı tarafından dış politika değerlendirmesi gibi sunulması gerçekten dikkat çekici bir seviye düşüklüğüdür. Özgür Özel'in bugün grup konuşmasındaki söylediği her şey politik magazinle ilgilidir. Süreç olarak bir dış referansı içeriye argüman olarak sunmak gibi çarpık bir durum var. Güya Türkiye tehdit edilmiş. Dedikodu diyebileceğimiz dünyada kimsenin ciddiye almayacağı bir takım yaklaşımlar koyuyor.





Örneğin bu Grup konuşmasında Başkan Trump'ın saki yanındaymış gibi nasıl davrandığından bahsediyor. Başkan Putin'in Türkiye'ye dönük, Cumhurbaşkanımızıa dönük yine magazine konu olabilecek bir yaklaşım üretmeye çalışıyor. Şimdi birincisi bu derece politik magazinin bir siyasi partinin genel başkanı tarafından dış politika değerlendirmesi gibi ele alınması müthiş bir seviye düşüşüdür.





Özel dışarıdan referans verecekse İspanya Başbakanı Sanchez'i örnek alsın. Keşke İspanya gibi dik durabilseydiniz.











