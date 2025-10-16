İsrail vahşeti ortaya çıktı: Hamas'tan uluslararası soruşturma çağrısı

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında teslim alınan Filistinlilerin naaşlarında işkence ve infaz izlerine rastlanmasının ardından İsrail’in işlediği suçlarla ilgili acil bir uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin teslim ettiği şehit cenazelerinde görülen dehşet verici manzaralar ve üzerlerinde açıkça görülen işkence, kötü muamele ve infaz izleri; işgal ordusunun suçlu ve faşist doğasını, ayrıca bu varlığın ulaştığı ahlaki ve insani çöküşü açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

"İşgalciler yaşayanlar ve ölüler arasında ayrım yapmıyor"

Hamas, "İşgalcilerin yaşayanlar ve ölüler arasında ayrım yapmadığını, Filistinli halkına karşı işlediği iğrenç suçların soykırıma düzeyinde" olduğunu belirtti.

Uluslararası insan hakları örgütlerine, Birleşmiş Milletlere ve İnsan Hakları Konseyine çağrıda bulunan Hamas, "bu iğrenç suçların belgelenmesi, bu suçlar hakkında acil ve kapsamlı bir soruşturma açılması ve işgal liderlerinin adalete teslim edilmesini" istedi.

Filistinlilerin naaşlarının üzerinde işkence izleri tespit edildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim Cuma günü yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'in şimdiye kadar 120 Filistinlinin cenazesini Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim ettiğini, naaşların üzerinde darp, işkence, elleri ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izlerin olduğunu açıklamıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi bünyesinde bulunan Adli Tıp Kurumu Müdürü Ahmed Dıhayr da, İsrail'in ateşkes ve esir takası mutabakatı kapsamında teslim ettiği cenazelerde işkence izlerinin tespit edildiğini, "naaşlarda işkence izleri ve gözlerinin uzun süre kapalı tutulduğunun belirtileri olduğunu" söylemişti.







