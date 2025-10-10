Yeni Şafak
Hamas: Gazze'nin yönetiminde dış müdahaleyi reddediyoruz

22:5510/10/2025, Cuma
Hamas, Filistin yönetimine dış müdahaleyi reddetti.
Hamas, kimi çevrelerce ortaya atılan 'dışarıdan yönetim' söylentilerine ilişkin açıklama yaptı. "Yönetim iç meseledir" vurgusu yapılan yazılı duyuruda, "Gazze'nin yönetiminde herhangi bir dış müdahaleyi reddediyoruz" denildi.

Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasıyla silahlı çatışmalar resmi olarak durduruldu. Katil İsrail askerleri, bazı bölgelerden kısmi olarak çekildi. Hafta başında esir değişimi sürecinin başlatılacağı ifade edildi.

Gazze'de ateşkesle beraber 'dışarıdan yönetim' dayatması yapıldığı da konuşuluyor. Bu görev için, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’e geçici yönetim önerildiği ileri sürüldü.

"Gazze'nin yönetiminde dış müdahaleyi reddediyoruz"

İddialara ilişkin Hamas'tan açıklama yapıldı.
"Yönetim iç meseledir"
vurgusu yapılan yazılı duyuruda,
"Gazze'nin yönetiminde herhangi bir dış müdahaleyi reddediyoruz"
denildi.

"Gazze'nin yeniden inşasında Arap ve uluslararası katılımdan yararlanmaya hazırız"

"Tüm güçler ve gruplarla birleşik bir ulusal siyasi süreç başlatmak için ulusal birlik çağrımızı yineliyoruz."
denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yüzlerce kadın ve erkek tutsağımızın kurtarılması, direnişin direncini ve duruşumuzun birliğini yansıtmaktadır. İşgalin yerinden etme planlarının siyasi ve güvenlik açısından başarısızlığa uğradığı bir noktaya ulaştık.

Gazze'nin yeniden inşasında Arap ve uluslararası katılımından yararlanmaya hazırız. Halkımızla dayanışma içinde olan ve soykırımı reddeden ve işgalin suçlarını kovuşturan küresel hareketi takdir ediyoruz."

