İsrail'in sınır dışı ettiği Özgürlük Filosu aktivistleri İsrail tarafından alıkonuldukları anları anlattı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayarak alıkonulan ve sınır dışı edildikten sonra İstanbul'a iniş yapan Özgürlük Filosu Koalisyonu aktivistleri neler yaşadıklarını anlattı.

ABD’li Filistinli doktor Dhia Daoud, İsrail’in kendilerini uluslararası sularda alıkoyduğu anları anlatırken, İsrail ordusunun filoya helikopterlerle yaklaştığını ve gemiye makineli tüfeklerle çıktığını belirtti.

Yasa dışı şekilde alıkonulduktan sonra saatlerce dizlerinin üstünde oturur konumda bırakıldıklarını anlatan Daoud, "Bizi boynumuzdan tuttular, bazı eşyalarımızı çaldılar." dedi.

Daoud, yaşadıklarının oldukça korkutucu bir deneyim olduğunu belirterek, "Bizi en kötü hapishanelerden birine, çölün ortasındaki bir hapishaneye koydular." diye konuştu.

Götürüldükleri hapishanede binlerce Filistinlinin tutulduğunu söyleyen Daoud, "Orada bizim gibi binlerce insan olduğunu asla unutmayacağız. Orada tutulan Filistinlilerin onda birini bile görmedik." ifadelerini kullandı.

Daoud, Filistinlilerin bu hapishaneden kurtarılmasının önemine dikkati çekerek, "Gözaltında tutulan binlerce Filistinli var. Bu insanları herhangi bir yasal yaptırım olmaksızın orada oturuyorlar. Çıkarılmaları gerekiyor." dedi.

Daoud, hapishanede Filistinlilerin yanı sıra İsrail’in yasa dışı ablukasını kırmak için Gazze’ye gitmeye çalışırken alıkonulan aktivistlerin de bulunduğunu belirterek, tüm hükümetlere bu kişilerin serbest bırakılması için çaba gösterme çağrısında bulundu.

Daoud, "Atalarınızın, Osmanlı'nın, Osmanlı İmparatorluğu'nun mücadelesine ihtiyacımız var ve şu anda çok çalışmanızı istiyoruz. Hapishanelerde rehin tutulan on binlerce Filistinli var. Siyonist rejime karşı uyanık ve tetikte olmanızı istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'ye teşekkür

Vicdan gemisinden Malezyalı Noorsham Abubakar​​​​​​​ ise filoya verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Ancak odak noktası hala Gazze ve Gazze'deki Filistinliler. Mesele biz değiliz, mesele Gazze'deki Filistinliler. Onlar hala öldürülüyor ve katlediliyor." dedi.

Norveçli aktivist Vigdis Bjorvand, "Türkiye gibi çok misafirperver bir ülkeyle" karşılaştıklarında Gazze'deki ablukayı kırmak için yelken açmak için daha fazla motive olduğunu belirterek, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun ABD'li Komite Üyesi Ann Wright da Gazze'ye Binlerce Madleen ve Vicdan gemilerinden gelen tüm kişilere teşekkür ettiklerini ancak hala İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinliyle birlikte 46 aktivistin bulunduğunu söyledi.

Wright, İsrail ordusu tarafından doktor ve gazetecilere yönelik suikastları protesto etmek için Vicdan gemisinde doktorlar, sağlık çalışanları ve gazetecilerin yer aldığını hatırlattı.

Vicdan gemisinde Türkiye'den 3 ve Maddlen gemilerinde ise Fransa'dan üçer milletvekili bulunduğunu kaydeden Wright, "Hepimiz, 15 ülkeden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu adına, 'Özgür Filistin' diyoruz." dedi.







