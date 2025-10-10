Gazze'de ateşkes sonrası ilk cuma namazı kılındı

Aylardır abluka altında bulunan ve ağır bombardımanlara maruz kalan Gazze'de, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.
Gazze Şeridi'nde ateşkesin devreye girmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı. Yüzlerce Filistinli, İsrail saldırılarında bir kısmı yıkılan Nuseyrat Kampı'ndaki Faruk Camii'nde ve çevresinde saf tuttu.
Filistinliler, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dualar etti.
Ateşkes Süreci
Mısır'da süren müzakerelerin üçüncü gününün sonunda Hamas ile İsrail, ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, İsrail kabinesi tarafından da onaylandı.
İki yıldır devam eden ve 67 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Gazze'de sessizlik hâkim olmaya başladı.