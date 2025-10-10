Gazze'de ateşkes sonrası ilk cuma namazı kılındı

Gazze Şeridi'nde ateşkesin devreye girmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı. Yüzlerce Filistinli, İsrail saldırılarında bir kısmı yıkılan Nuseyrat Kampı'ndaki Faruk Camii'nde ve çevresinde saf tuttu.

Filistinliler, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dualar etti.

Mısır'da süren müzakerelerin üçüncü gününün sonunda Hamas ile İsrail, ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, İsrail kabinesi tarafından da onaylandı.