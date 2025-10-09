Hamas: Kalıcı ateşkes başladı

Yeni Şafak
Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkesin başladığını duyurdu. Hamas Heyet Lideri El Hayye, İsrail'in müebbet hapse çarptırılan 250 mahkum ile gözaltındaki bin 700 kişiyi serbest bırakacağını, Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü açılacağını söyledi. Öte yandan Hayye, arabulucu rolü üstlenen Türkiye, Mısır ve Katar'a da teşekkür etti.

Hamas Heyet Lideri El Hayye, savaşın bugün sona erdiğini ve Gazze'de kalıcı ateşkesin başladığını duyurdu.

Hayye, arabuluculardan ve ABD’den garantiler aldık, hepsi savaşın kalıcı olarak sona erdiğini doğruladı, açıklamasında bulundu.

Tüm kadın ve çocuk mahkumlar da tahliye edilecek

Hayye, anlaşmanın insani yardımların girişini, Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasını ve mahkum takasını kapsadığını belirtti.

Buna göre, 250 müebbet mahkum ile 7 Ekim sonrası tutuklanan bin 700 Gazzeli serbest bırakılacak; tüm kadın ve çocuk mahkumlar da tahliye edilecek.

Hamas lideri, "Gazze halkı evlerini, yakınlarını kaybetmesine rağmen dağlar gibi dimdik durdu." dedi.

"Arabulucu kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz"

Öte yandan Hayye yaptığı açıklamasında, "Türkiye, Mısır ve Katar'daki arabulucu kardeşlerimize derin şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini de kullandı.



