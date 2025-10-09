Hamas kabul etti Gazze'de tam ateşkes yürürlükte: Tarihi imzalar atıldı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Anlaşmasını kabul etti. Kararı duyuran Trump, "İsrail ve Hamas’ın, Barış Planımızın ilk aşamasını resmen imzaladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. Trump, arabulucu Türkiye'ye de teşekkür etti. Mısır basını İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasının imzalandığını ve yürürlüğe girdiğini ilan etti.
Gazze’de uzun süredir devam eden soykırımın ardından, taraflar arasında kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu anlaşma planını kabul ettiği bildirildi.
Ateşkes yürürlüğe girdi
Mısır basını, İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasının imzalandığını ve yürürlüğe girdiğini duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü siyasi kademenin talimatları doğrultusunda ve durum değerlendirmesine uygun olarak, IDF anlaşmanın uygulanmasına yönelik operasyonel hazırlıklara başladı ve bu kapsamda yakın zamanda uyarlanmış hazırlık hatlarına geçiş için hazırlıklar ve savaş prosedürlerinin yürütülmekte olduğunu bildirdi.
ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmasının ardından, planın detaylarına ilişkin Fox News'a konuştu. Esirlerin serbest bırakılmasının "çok önemli" bir gelişme olduğunu vurgulayan Trump, "Esirler muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacak" bilgisini verdi.
İmzalar bugün
Hamas kaynaklarının Al Mayadeen’e yaptığı açıklamaya göre, imzaların bugün Mısır’ın başkenti Kahire’de Türkiye saati ile 12.00'de atılması bekleniyor.
Ateşkes anlaşması; ABD, Mısır, Katar ve Türkiye’nin garantörlüğünde, savaşın yeniden başlamasını engelleyecek maddeler içeriyor. Tarafların anlaşma koşullarına sadık kalması durumunda, bölgede kalıcı bir sükunetin sağlanması hedefleniyor.
Trump duyurdu: “Kalıcı barış için ilk adım atıldı”
İbrahim Kalın da görüşmelerde
Anlaşmanın tamamlanması sonrasında, barışı sağlayan heyetler birbirini tebrik etti. Görüşmelerde, Türkiye'yi temsilen MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
HAMAS: SERBEST BIRAKILMASI PLANLANAN FİLİSTİNLİLERİN LİSTESİNİ TESLİM ETTİK
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının ardından İsrail'in serbest bırakmasını istedikleri Filistinlilerin listesini teslim ettiğini duyurdu.
Hamas'tan yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasında mutabık kalınan kriterler çerçevesinde esir takasıyla serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesinin iletildiği belirtildi.
Serbest bırakılacak Filistinlilerin isimleri üzerinde nihai mutabakatın sağlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından isimlerin paylaşılacağı ifade edildi.
İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin Hamas'ın birincil önceliklerinden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "son Filistinli esir serbest kalana kadar" çabaların sürdürüleceği aktarıldı.
GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI SEVİNÇLE KARŞILANDI
Gazze'de, İsrail ve Hamas arasında sürdürülen görüşmelerin ardından imzalanan ateşkes sevinçle karşılandı. Anlaşmanın duyurulmasından sonra Gazzeliler sokaklara çıktı.
04:28 "ACILAR SONA ERMELİDİR"
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın sunduğu öneriye dayanarak Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.
Anlaşmaya yönelik diplomatik çabalarından dolayı ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'yi de takdir ettiğini vurgulayan Guterres, ilgili herkesi anlaşmanın şartlarına tam olarak uymaya çağırdı.
Tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkes ve Gazze'ye insani yardımların derhal girişinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Acılar sona ermelidir." ifadesine yer verdi.
Guterres, şunları kaydetti:
- "Tüm paydaşları işgalin sona erdirilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme ulaşılması yönünde güvenilir bir siyasi yol oluşturmak için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum."
Trump'ın 20 maddelik Gazze planı
ABD Başkanı Trump, 20 maddelik Gazze planının kabul edilmesi halinde savaşın sona ereceğini, İsrail’in kademeli olarak Gazze’den çekileceğini, Hamas’ın rol almadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını vadetmişti.
"Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyecek"
Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Hamas; Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulandı.
Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.
Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
"Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, verdiğimiz söze sadık kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz."