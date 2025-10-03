Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğiz

Hamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğiz

09:383/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Hamas, Trump’ın planına yanıt vereceklerini duyurdu
Hamas, Trump’ın planına yanıt vereceklerini duyurdu

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes ve esir değişimiyle ilgili sunduğu plana yakında yanıt vereceğini bildirdi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, basına yaptığı açıklamada, "Bizden ya tamamen kabul ya da tamamen ret gibi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Zaman baskısı ve tehditlerle hareket etmiyoruz” dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, basına yaptığı açıklamada, "Hamas, plan açıklandığı 30 Eylül’den sonraki günden itibaren Filistinli gruplar, bağımsız şahsiyetler ve ara bulucularla hem içeride hem dışarıda istişarelere başladı. Elimizde çok sayıda eleştiri olmasına rağmen hareket, konu tüm ciddiyetiyle ele alınıyor" ifadelerini kullandı.


Nezzal plana yakında yanıt verileceğini kaydederek, "Bizden ya tamamen kabul ya da tamamen ret gibi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Zaman baskısı ve tehditlerle hareket etmiyoruz” dedi.



#Hamas
#Donald Trump
#ABD Başkanı
#Muhammed Nezzal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eylül ayı enflasyon rakamları son dakika açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yılın ikinci yarısının üçüncü enflasyon açıklaması