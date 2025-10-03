Trump'ın Gazze planına Hamas'tan açıklama: Yakında yanıt vereceğiz

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes ve esir değişimiyle ilgili sunduğu plana yakında yanıt vereceğini bildirdi.
Hamas’ın planı ciddi biçimde değerlendirdiğini ve yakında yanıt vereceğini belirten Nezzal, nihai tutum olarak Filistin halkının en yüksek çıkarlarını ve Filistin davasının stratejik sabitelerini dikkate alacaklarını vurguladı.
"Anlaşmalara varmak konusunda ciddiyiz"
Planla ilgili ciddiyetlerinin zaman baskısından değil Gazze’de iki yıldır süren toplu katliamı durdurma isteğinden kaynaklandığını dile getiren Nezzal, "Bu katliamın üçüncü yılına girmesini istemiyoruz. Bizim için zaman, kandır. Bu nedenle halkımızın maruz kaldığı toplu katliamı durdurmak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.
Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.
Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.
Katar ve Mısır, Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.