Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Hamas: Gazze’de ateşkes müzakereleri durdu yeni bir teklif almadık

Hamas: Gazze’de ateşkes müzakereleri durdu yeni bir teklif almadık

12:3528/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Hamas: Arabuluculardan gelecek tekliflere hazırız
Hamas: Arabuluculardan gelecek tekliflere hazırız

Hamas, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da müzakere heyetine yönelik düzenlediği suikast girişiminin ardından Gazze’de ateşkese ilişkin müzakerelerin durduğunu ve arabuluculardan yeni bir teklif almadığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, kardeş arabuluculardan herhangi bir yeni teklif almadığını teyit eder." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, müzakerelerin "9 Eylül’de başkent Doha’da gerçekleşen suikast girişiminden bu yana durduğu" aktarıldı.

Söz konusu tarihte İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes önerisini görüşmekte olan Hamas heyetini Doha’da hava saldırısıyla hedef almıştı.

Katar saldırıyı kınamış ve "bu saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" duyurmuştu.

Saldırıdan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin başında bulunduğu heyetin sağ kurtulduğu ancak Halil Hayye'nin Ofis Müdürü Cihad Lebed, Hayye'nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi'nin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

"Arabuluculardan gelecek tekliflere hazırız"

Hamas açıklamasında ayrıca, arabuluculardan gelecek muhtemel teklifleri "olumlu ve sorumlu şekilde değerlendirmeye hazır olduklarını ancak bunun Filistin halkının ulusal haklarını garanti altına alması gerektiğini" vurguladı.

Hamas, 18 Ağustos’ta arabulucuların sunduğu kısmi ateşkes ve esir takası teklifini kabul etmiş ancak İsrail bu öneriye yanıt vermemişti. Hamas’ın kabul ettiği teklifin, daha önce İsrail tarafından da onaylanan (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve) Witkof planıyla uyumlu olduğu belirtilmişti.

İsrail iç siyasetinde ise muhalefet ve esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu "kişisel siyasi çıkarları için savaşın sonlanmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını engellemekle" suçluyor.

Netanyahu halihazırda yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya bulunurken, Uluslararası Ceza Mahkemesi de kendisi hakkında Gazze’de işlenen savaş ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama talep ediyor.




#Filisitn
#gazze
#Hamas
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altında yükseliş 6. haftaya taşındı: Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan çarpıcı yorumlar geldi