Hamas heyeti ateşkes görüşmeleri için Mısır’da

Hamas
Hamas hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes müzakerelerine başlamak üzere Mısır’a ulaştığını bildirdi.
Hamas, Gazze sorumlusı Halil el-Hayye’nin başkanlık ettiği heyetin ateşkes görüşmeleri için Mısır’a gittiğini duyurdu.
Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada,
"Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır’a ulaştı"
ifadesi kullanıldı.
#filistin
#2025
#hamas