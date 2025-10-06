Yeni Şafak
Hamas heyeti ateşkes görüşmeleri için Mısır’da

17:346/10/2025, Pazartesi
Hamas hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes müzakerelerine başlamak üzere Mısır’a ulaştığını bildirdi.

Hamas, Gazze sorumlusı Halil el-Hayye’nin başkanlık ettiği heyetin ateşkes görüşmeleri için Mısır’a gittiğini duyurdu.


Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada,
"Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır’a ulaştı"
ifadesi kullanıldı.



