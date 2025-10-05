Yeni Şafak
Hamas'ın cevabı sonrası Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?

5/10/2025, Pazar
AA
ABD medyası, Trump'ın, Hamas'ın cevabını yeterli bulmadığını ifade eden Netanyahu'yu azarladığını yazdı.
ABD medyası, Trump'ın, Hamas'ın cevabını yeterli bulmadığını ifade eden Netanyahu'yu azarladığını yazdı.

Hamas dün yaptığı açıklamada esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın bu cevabının bir anlam ifade etmediğini söyledi. Bu cevabından dolayı Netanyahu'yu azarlayan Trump, "Kahretsin neden her zaman bu kadar olumsuzsun?" çıkışında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hamas esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?" diye çıkıştığı iddia edildi.

Telefonda Netanyahu'yu azarladı

Amerikan Axios sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Netanyahu, Trump'a Hamas'ın cevabının bir anlam ifade etmediğini söyleyince sinirlenen ABD Başkanı tarafından azarlandı.

Trump'a Hamas'ın cevabının "kutlanacak bir şey olmadığını ve hiçbir anlamı olmadığını" söyleyen Netanyahu, Trump'tan argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman bu kadar olumsuzsun?" cevabını aldı.

"Trump, Netanyahu'yu ikna etme konusunda kararlı"

Haberde, bu cevabın Trump'ın Hamas'ın anlaşmaya yanaşması durumunda Netanyahu'yu saldırıları sona erdirmeye ikna etme konusunda kararlı olduğunun göstergesi olarak yorumlandı.

ABD'li yetkililere göre, Netanyahu'nun Hamas'ın "olumlu" yanıt verdiği yönünde bir düşünce oluşmaması için ABD ile koordinasyon sağlama amacı taşıdığı, buna karşın Trump'ın tam aksi yönde düşündüğü aktarıldı.

Hamas, esir değişimini kabul ettiğini açıklamıştı

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti.



