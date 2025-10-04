Hamas ile İsrail heyetleri 6 Ekim'de Mısır'da esir takasını müzakere edecek

Yeni Şafak
22:044/10/2025, Cumartesi
Hamas ve İsrail heyetleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı doğrultusunda 6 Ekim’de Mısır’da yapılacak dolaylı müzakerelerde esir takasının koşullarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Müzakereler, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları desteklemeyi amaçlıyor.

Hamas ve İsrail'den heyetlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı doğrultusunda 6 Ekim'de Mısır'da esir takasını müzakere edeceği belirtildi.

Mısır merkezli Kahire News kanalının, Hamas ve İsrail'den heyetlerin esir takasıyla ilgili dolaylı müzakerelere başlayacağını duyurmasının ardından, konuya ilişkin resmi açıklama Dışişleri Bakanlığından geldi.

Açıklamada, Mısır'ın, arabulucularla koordinasyon halinde ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çalışmaları kapsamında İsrail ile Hamas heyetlerinin müzakerelerine ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

6 Ekim'de yapılacak dolaylı müzakerelerde, Trump'ın planı doğrultusunda, esir takasının koşulları ile ayrıntılarının ele alınacağı belirtilen açıklamada, müzakerelerin, Trump'ın planının ardından Gazze'deki savaşın sona ermesi yönünde katedilen bölgesel ve uluslararası ivmeyi artırma çabaları doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kahire News kanalının haberinde, dolaylı müzakerelerin pazar günü başlayacağı ve pazartesi de sürmesinin planlandığı kaydedilmişti.


