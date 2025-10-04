ABD Başkanı Trump’tan son dakika açıklaması: Hamas hızlı hareket etmeli

Yeni Şafak
18:334/10/2025, Cumartesi
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada tehdit oluşturacak herhangi bir sonuca müsamaha göstermeyeceğini belirterek "Hadi bu işi hemen bitirelim. Herkes adil muamele görecek" ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda,
"İsrail'in, esirlerin serbest bırakılması ve barış anlaşmasının tamamlanması için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum.
" ifadesini kullandı.

Hamas'ın hızlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, aksi takdirde "tüm ihtimallerin boşa çıkabileceği" uyarısında bulundu.

Tehdit oluşturacak herhangi bir sonuca müsamaha göstermeyeceğini belirten Trump, paylaşımında, "Hadi bu işi hemen bitirelim. Herkes adil muamele görecek." ifadesine yer verdi.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.



