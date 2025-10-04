ABD Başkanı Trump’tan son dakika açıklaması: Hamas hızlı hareket etmeli

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada tehdit oluşturacak herhangi bir sonuca müsamaha göstermeyeceğini belirterek "Hadi bu işi hemen bitirelim. Herkes adil muamele görecek" ifadesine yer verdi.
Hamas'ın hızlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, aksi takdirde "tüm ihtimallerin boşa çıkabileceği" uyarısında bulundu.
Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.
Trump ise "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.