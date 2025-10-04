Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump’tan Hamas’ın açıklamasına cevap geldi: İsrail bombalamayı derhal durdurmalı

Trump’tan Hamas’ın açıklamasına cevap geldi: İsrail bombalamayı derhal durdurmalı

00:004/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
ABD Başkanı Trump 'Hamas kalıcı barışa hazır, İsrail Gazze'ye saldırıları derhal durdurmalı' açıklaması yaptı.
ABD Başkanı Trump 'Hamas kalıcı barışa hazır, İsrail Gazze'ye saldırıları derhal durdurmalı' açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduğuna inanıyorum. İsrail, rehinleri güvenli şekilde çıkarabilmesi için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın kendisine verdiği yanıtın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"
Hamas’ın az önce yayımladığı açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum.
İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilmemiz için Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı!
Şu anda bunu yapmak için ortam fazlasıyla tehlikeli. Üzerinde çalışılması gereken ayrıntılar konusunda zaten görüşmeler yürütüyoruz.
Bu yalnızca Gazze ile ilgili değil; bu, uzun süredir aranan Orta Doğu barışı ile ilgili."

Beyaz Saray, Hamas'ın Trump'ın Gazze Planına yanıtını yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen saatlerde açıklamaya görüntülü yanıt vereceğini açıklayan Beyaz Saray sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:





#Beyaz Saray
#Hamas
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB öğretmen atama takvimi 2025: AGS puanı ile 10 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı? İşte atama süreci son gelişmeler