Trump’tan Hamas’ın açıklamasına cevap geldi: İsrail bombalamayı derhal durdurmalı

ABD Başkanı Trump 'Hamas kalıcı barışa hazır, İsrail Gazze'ye saldırıları derhal durdurmalı' açıklaması yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduğuna inanıyorum. İsrail, rehinleri güvenli şekilde çıkarabilmesi için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurmalı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın kendisine verdiği yanıtın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:
"
Hamas’ın az önce yayımladığı açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum.
İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilmemiz için Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı!
Şu anda bunu yapmak için ortam fazlasıyla tehlikeli. Üzerinde çalışılması gereken ayrıntılar konusunda zaten görüşmeler yürütüyoruz.
Bu yalnızca Gazze ile ilgili değil; bu, uzun süredir aranan Orta Doğu barışı ile ilgili."
Beyaz Saray, Hamas'ın Trump'ın Gazze Planına yanıtını yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen saatlerde açıklamaya görüntülü yanıt vereceğini açıklayan Beyaz Saray sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
#Beyaz Saray
#Hamas
#Donald Trump