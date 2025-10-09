Dünya Gazze için ayakta

İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ikinci yılında dünyanın dört bir yanında Filistin’e destek gösterileri düzenlendi. Almanya’nın başkenti Berlin’de yüzlerce kişi Filistin bayrakları ile sokaklara dökülürken, İtalya, Fransa ve Yunanistan’da da göstericiler meydanları doldurdu. Latin Amerika ülkeleri Kolombiya, Brezilya ve Meksika’da da ülke çapında yürüyüşler ve protestolar düzenlendi. Halk, Gazze Şeridi’nde yaşananlara tepki göstererek, “Özgür Filistin” sloganları attı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis sert müdahalede bulundu. İsrail destekçisi grupların gün boyu eylemlerine izin veren Berlin Polisi, Filistin yanlısı grupların Alexander Meydanı’nda planlanan gösterisini son anda yasakladı. Yasak kararına rağmen yerel saat ile 18.00’de planlanan gösteri alanına çok sayıda Filistin destekçisi gelirken, Berlin polisi göstericileri Alexander Meydanı’na almadı. Berlin polisi Berlin Kızıl Belediye binası önünde bir TOMA bekletirken Aşağı Saksonya ve Brandenburg eyaletinde takviye olarak Berlin’de görevlendirilen polisleri gösteri alanına yönlendirdi. Polis, sloganlar atan göstericilere eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle dağılmaları için anons yaptı. Olaylar sırasında polisler ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin göstericileri yumrukladığı ve yaka paça gözaltına aldığı görüldü. Gösteri ve sonrasında çıkan olaylar yaklaşık 4 saat sürdü ve 193 kişi gözaltına alındı.