Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Öğrenciler Filistin için tek yürek oldu

Öğrenciler Filistin için tek yürek oldu

04:008/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri.
Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ikinci yılında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla Türkiye genelinde okullarda eş zamanlı olarak ‘Filistin ve Gazze’ temalı farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliklerde, öğrenciler barış ve dayanışma mesajları vererek Filistin’de yaşanan insani krize dikkat çekti. Şiirler okundu, kısa filmler izlendi, resim ve afiş çalışmaları yapıldı. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, “Nehirden denize özgür Filistin” ve “Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz” sloganları attı. Etkinliklerde Gazze’de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

GEMİLERİ SUYA BIRAKTILAR

İstanbul’da Başakşehir İTO Hüma Hatun İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin Gazze’de yaşananları ve özgürlük filolarına yönelik saldırıları simgeleyen maketleri sergilendi. Düzce’de ise öğrenciler, Gazze’ye ve bölgeye yardım götüren Sumud Filosu’na destek olmak amacıyla kağıttan 81 gemi yaptı. Ardından da kağıt gemileri suya bırakan öğrenciler, hep bir ağızdan “Biz umuduz, biz Su1 "mud’uz, biz birlikte çok güçlüyüz” sloganları attı. Samsunlu lise öğrencileri, “Gazze” koreografisi oluşturdu.

Çocuklarımız şuurla yetişmeli

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Filistin Farkındalık Etkinlikleri’ne Erzurum’da Ömer Duygun İlkokulu'ndan destek verdi. Bakan Tekin, atkı takarak okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Tekin, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, 60 binin üzerinde insanın şehit edildiği bir soykırım sürecinin yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Filistin’de yaşananlarla ilgili Türkiye’de çocuklarımızın bu sürece sahip çıkacak bir şuurla yetişmesini sağlamak, hem evrensel eğitimin ana felsefesi açısından hem de Türk Devlet geleneği, Türkiye’nin toplumsal yapısı açısından ve Türkiye’nin uluslararası imajı açısından önemli.”


#Gazze
#Filistin
#MEB
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 e-Sınav takvimi açıklandı: MEB Açık Lise e-Sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler ve tüm detaylar