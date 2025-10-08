Öğrenciler Filistin için tek yürek oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Filistin Farkındalık Etkinlikleri’ne Erzurum’da Ömer Duygun İlkokulu'ndan destek verdi. Bakan Tekin, atkı takarak okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Tekin, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, 60 binin üzerinde insanın şehit edildiği bir soykırım sürecinin yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Filistin’de yaşananlarla ilgili Türkiye’de çocuklarımızın bu sürece sahip çıkacak bir şuurla yetişmesini sağlamak, hem evrensel eğitimin ana felsefesi açısından hem de Türk Devlet geleneği, Türkiye’nin toplumsal yapısı açısından ve Türkiye’nin uluslararası imajı açısından önemli.”