Üç Baş Nureddin Hamza Camii haziresi yeniden hayat buldu

17:067/10/2025, Salı
Tarihi caminin çevresinde yer alan ve 1700 ile 1800 yıllarına tarihlenen 98 mezar taşı, özgün formlarına sadık kalınarak titizlikle yenilendi.
Tarihi caminin çevresinde yer alan ve 1700 ile 1800 yıllarına tarihlenen 98 mezar taşı, özgün formlarına sadık kalınarak titizlikle yenilendi.

Fatih Belediyesi, Mimar Sinan’ın ilk dönem eserlerinden biri olan Üç Baş Nureddin Hamza Camii’nin haziresinde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarını tamamladı.


TARİHE TANIKLIK EDEN HAZİRE

Restorasyon kapsamında, sarıklı, kâtibi başlıklı ve bitkisel motifli mezar şahideleri tek tek ele alınarak özgün malzeme ve tekniklerle onarıldı. Çalışmalar sonucunda, yüzyıllardır geçmişe tanıklık eden bu hazire yeniden gün yüzüne çıkarıldı.



TARİHE SAHİP ÇIKILDI

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yürütülen restorasyonla yalnızca mezar taşlarını yenilemek değil, geçmişle kurulan bağı yeniden ihya etmek olduğunu belirterek, “Ecdadımızın hatırasını yaşatan tarihi hazireleri korumak, Fatih’in kadim tarihine sahip çıkmanın bir gereğidir. Kültürel mirasımızı korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.



Restorasyonu tamamlanan Üç Baş Nureddin Hamza Camii haziresi, hem mimari dokusuyla hem de taşıdığı kültürel değerlerle Fatih’in tarihî kimliğini güçlendiren bir örnek haline geldi.


