Domuz avlarken kahreden son: Babasını öldürdü

Antalya’da domuz avlarken babasını öldürdü.
Antalya’nın Serik ilçesinde domuz avında oğlu tarafından kazayla av tüfeğiyle vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Dün saat 21.30 sıralarında Bozdoğan Mahallesi'nde acı bir olay meydana geldi.


İddiaya göre, H.Y. (42) evinin çevresinde domuz avlarken av tüfeğiyle babası Ramazan Yılmaz'ı vurdu. Durumu fark eden H.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Ramazan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


H.Y., jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla inceleme başlatıldı.

#Antalya
#Af Tüfeği
#Ölüm
